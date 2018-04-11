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В США подняли в воздух самолет "Судного дня" Boeing E-4B

В США подняли в воздух самолет "Судного дня" Boeing E-4B

КИЕВ. 11 апреля. УНН. ВВС США подняли в воздух один из воздушных командных пунктов Boeing E-4B Nightwatch, известный как "самолет Судного дня". Об этом в twitter сообщил канал CivMilAir, специализирующийся на отслеживании перемещений самолетов, передает УНН.

Согласно данным трекинга, Boeing E-4B Nightwatch стартовал с базы ВВС США Райт-Паттерсон, расположенной в пригороде Дейтона, пролетел мимо Индианаполиса.

Boeing E-4 Nightwatch - американский военный стратегический самолет используемый как воздушный командный пункт и эксплуатируется ВВС США. Эти самолеты предназначены для президента США, министра обороны и других членов высшего политического и военного руководства США на случай ядерной войны или другой чрезвычайной ситуации, в результате которой будут разрушены или повреждены наземные структуры управления.

E-4 является специальной версией самолета Boeing 747-200B. Их также называют "самолетами Судного дня".

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал новые ракетные удары по Сирии в ответ на заявления России .

Источник: УНН
Теги: США, самолет, ВВС США
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