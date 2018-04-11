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В Киеве уровень заторов достиг отметки в 7 баллов

В Киеве уровень заторов достиг отметки в 7 баллов

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Киеве уровень вечерних пробок достиг отметки в 7 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.

Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", " Майдан Незалежности "," Крещатик "," Контрактовая площадь "," Почтовая площадь "и другие.

Пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны), Степана Бандеры и Романа Шухевича (в сторону Троещины), Голосеевском, Николая Бажана, улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов (в сторону Печерского моста), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах. Пробка образовалась на Набережном шоссе от моста Метро и до Почтовой площади.

Также, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, улицах Сечевых Стрельцов, Днепровской набережной, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Луговой, Кольцевой дороге и улице Вадима Гетьмана. Кроме того, улицы Саперно-Слободская (в сторону Южного моста), Кольцевой дороге, Днепровской набережной и Броварском проспекте.

Сейчас движение затруднено на всех мостах, кроме Дарницкого.

Напомним, в ряде улиц Подольского района Киева будет значительно изменено дорожное движение.

Источник: УНН
Теги: Киев, дорога, улицы, пробки
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