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Новости: Политика
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Кабмин отстранил голову Укртрансбезопасности

Кабмин отстранил голову Укртрансбезопасности

Михаил Ноняк

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Кабинет министров Украины отстранил от должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка и назначил в отношении его служебное расследование. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает УНН.

"Правительство одобрило представление министра инфраструктуры Владимира Омеляна и приняло решение об отстранении руководителя ГСБТ Михаила Ноняка от занимаемой должности и назначил относительно него служебное расследование", - написал Ю.Лавренюк.

По его мнению, все факты, которые выявила антикоррупционная проверка МИУ, будут тщательно изучены и исследованы.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что внес представление в правительство об увольнении главы Укртрансбезопасности М.Ноняка.

Как сообщал УНН, Кабмин утвердил госпрограмму по обеспечению равных прав женщин и мужчин.

Источник: УНН
Теги: Кабмин
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