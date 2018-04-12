В Ужгороде расцвели первые сакуры

УЖГОРОД-КИЕВ. 11 апреля. УНН. На днях в Ужгороде начали расцветать первые сакуры, передает корреспондент УНН.

Розовые цветы появились на сакурах в разных уголках города, в частности на молодых деревьях по улице Заньковецкой, сакуровой аллеи на улице Мытной, на проспекте Свободы и пр. Кроме того, расцвели и белые ампельные сакуры в центре города. В то же время готовятся к цветению розовые соцветия старейших ужгородских сакур - это огромные деревья, возраст которых достигает 100 лет.

Показательно, что высаженные в прошлом году молодые деревья, в том числе и привезенные в Ужгород японскими дипломатами, тоже готовятся к цветению. Их ветви покрылись тысячами розовых бутонов.

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"В Ужгороде растет несколько тысяч сакур. Только в прошлом году и весной этого года в городе высадили более 170 сакур, продолжают высаживать и дальше. Всего за предыдущие 2 года в городе над Ужем высадили деревьев больше, чем за последние два десятилетия в целом", - сообщили УНН в пресс-службе Ужгородского городского совета.

Уже через несколько дней областной центр Закарпатья получит свую сезонною розовую окраску - расцветут тысячи сакур, декоративных яблонь, японской айвы. Это период массового паломничества туристов в город. По информации Ужгородского городского совета, на ближайшие две недели в гостиницах и хостелах города туристами забронировано более 80% номеров.

Как сообщал УНН, на время цветения сакуры в Ужгороде попросили дополнительный поезд.