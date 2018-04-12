Суд избрал капитану судна "Норд" вторую меру пресечения

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Херсонский городской суд избрал капитану судна "Норд", задержанного в Азовском море под российским флагом, меру пресечения в виде личного обязательства в деле, касающемся незаконной добычи рыбных ресурсов. Об этом УНН сообщили в прокуратуре АРК Крым.

"Сегодня Херсонский городской суд избрал капитану (судна "Норд" - ред.) вторую меру пресечения - личное обязательство во втором деле" - сказали в прокуратуре.

На капитана, отметили в прокуратуре, возложены обязанности не выезжать на территорию оккупированного Крыма, являться по первому вызову следователя и тому подобное.

Как сообщал УНН, 10 апреля капитану судна "Норд" предъявили второе подозрение - в незаконном рыбном промысле.

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконной.

Сейчас на судно "Норд" наложен арест. Капитану судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога. 10 апреля капитана был выпущен из-под стражи под залог.

Министерство иностранных дел РФ накануне вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд", которое Москва считает своим.

Экипаж "Норда" допросили в СБУ по делу о захвате судна.