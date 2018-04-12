Президент назвал механизмы обеспечения эффективного функционирования ProZorro

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В законопроекте о внесении изменений в закон "О публичных закупках" предлагаются инструменты, которые направлены на то, чтобы обеспечить эффективное функционирование системы ProZorro. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, со ссылкой на пресс-службу АП передает УНН.

"У меня вызывает возмущение, когда один и тот же государственный заказчик за государственные средства делает закупку девяти договоров на сумму 199 000 гривен (каждый - ред.). Какая цель? Очень простая и одна - обойти ProZorro, обойти тендерные эффективные процедуры и заключить соглашение с карманным поставщиком. Поэтому главная цель, которой этот законопроект - это сохранить все позитивные наработки ProZorro и не дать отнюдь никому дискредитировать эту систему", - подчеркнул глава государства на совещании по обсуждению проекта закона Украины.

В то же время, Президент отметил, что за время работы системы были и есть те, кто пытается всячески обойти публичную процедуру торгов, пользуясь определенными несогласованностями в технологиях пытаются обойти ProZorro, пытаются манипулировать с цифрой и суммой допороговых закупок, злоупотребляют правом на обжалование результатов торгов и тому подобное.

Именно это и создало потребность в разработке и внесении изменений в действующий Закон о публичных закупках, "чтобы не допустить снижения эффективности использования бюджетных средств и обеспечить эффективное функционирование системы ProZorro".

Среди конкретных шагов, которые предлагаются для улучшения работы системы электронных закупок Президент, в частности, назвал повышение ответственности тех, кто планирует участвовать в тендере, но не планирует поставлять товар, имея единственную цель - сорвать конкурс "предлагая нереальные, демпинговые цены и не собираясь поставлять услугу".

Также глава государства считает целесообразным снизить стоимость допороговых закупок на товары и услуги с 200 тыс. до 50 тыс. гривен, вместе с тем упростив процедуру допороговых закупок на незначительные суммы.

"Мы совместно говорим, что это не только общественность, не только государство, не только участники тендера и не только заказчики. А это совместный продукт тех, кто желает, чтобы система работала эффективно", - подчеркнул Президент.

Он добавил, что этими изменениями "мы закрываем сейчас ряд способов обойти ProZorro для коррупционеров".

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко пообещал после рассмотрения всех предложений внести в Верховную Раду как неотложный законопроект о публичных закупок.