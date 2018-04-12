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Среда, 11 апреля 2018, 20:31 • Дмитрий Кропивницький • 15156
В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Автобус с российскими журналистами обстреляли в Сирии неизвестные. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает Радио Свобода, передает УНН.
По данным ведомства, в результате инцидента, произошедшего в Восточной Гуте, корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала "Россия-1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов получили легкие ранения ног, но угрозы их жизни нет.
В Министерстве обороны отметили, что пострадавших журналистов эвакуируют в больницу.
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал новые ракетные удары по Сирии в ответ на заявления России.
Источник: УНН