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В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами

В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Автобус с российскими журналистами обстреляли в Сирии неизвестные. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает Радио Свобода, передает УНН.

По данным ведомства, в результате инцидента, произошедшего в Восточной Гуте, корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала "Россия-1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов получили легкие ранения ног, но угрозы их жизни нет.

В Министерстве обороны отметили, что пострадавших журналистов эвакуируют в больницу.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал новые ракетные удары по Сирии в ответ на заявления России.

 

Источник: УНН
Теги: обстрел, журналисты, раненые, Сирия
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