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Эксперт: запрет пальмового масла в продуктах - прерогатива богатых стран

Эксперт: запрет пальмового масла в продуктах - прерогатива богатых стран

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Запрещать использование пальмового масла в пищевой продукции стран с низким уровнем жизни неуместно. Такое мнение в комментарии УНН высказал председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"О запрещении использования пальмового масла - все зависит от конкретной страны. Полномочия вводить запрет на использование тех или иных вредных для здоровья компонентов имеют страны с высоким уровнем жизни. Поэтому то, что сегодня запрещено во Франции или Германии - допустимо в Болгарии. Потому что Болгария является самой бедной страной Европы, я не беру в расчет Украину. Поэтому, чем богаче страна - тем она имеет больше полномочий вводить какие-то запреты", - подчеркнул он.

Поэтому Украина не готова к запрету использования пальмового масла в продуктах питания, считает Дорошенко.

"В Украине это можно сделать, но не сегодня. К примеру - когда европейцы что-то планируют запрещать - у них переходный период иногда длится до 10 лет. В Украине закон вступает в силу сразу после подписания Президентом. Это нужно учесть. Мы можем сейчас принять соответствующий закон, но прописать, что он вступает в силу, например, с 2025 года. Тогда производители и потребители подготовятся к новым правилам на рынке заранее", - сказал он.

Напомним, в ВР зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить использование пальмового масла в продуктах питания.

В поддержку указанной инициативы уже высказались в БПП, РПЛ и Опоблоке.

По словам народного депутата Сергея Тригубенко, стремительный рост показателей импорта "пальмы" является следствием действия моратория на проверки предпринимателей. Также это тот показатель, который обосновывает высокий уровень фальсификата молочной продукции в Украине, считает политик.

Кроме того, он отметил, что законопроект о запрете пальмового масла в продуктах, несмотря на все его недостатки, стоит внимания.

Источник: УНН
Теги: Украина, масло, продукты
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