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Под Одессой в результате ДТП погиб один пассажир и еще десять пострадали

Под Одессой в результате ДТП погиб один пассажир и еще десять пострадали

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Одесса — Киив. 11 апреля. УНН. Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Авария произошла около семи часов вечера на автодороге в с. Лески. Автомобиль “Таврия” столкнулся с автомобилем “Мерседес Спринтер”.

“В результате столкновения 57-летний пассажир „Мерседеса“ погиб на месте, еще десять человек получили телесные повреждения различной тяжести, из них четверо — госпитализированы”, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНН, маршрутка столкнулась с джипом на Киевщине, есть травмированные.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Одесская область, погибший
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