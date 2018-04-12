Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 апреля 2018 03:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
10764
Версия для печати

Юлия Скрипаль отказалась от встречи с российскими дипломатами и двоюродной сестрой

Юлия Скрипаль отказалась от встречи с российскими дипломатами и двоюродной сестрой

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Юлия Скрипаль пока не хочет встречаться с сотрудниками российского посольства в Великобритании и своей двоюродной сестрой Викторией Скрипаль. Об этом говорится в заявлении, которое от имени Юлии Скрипаль распространила британская полиция, передает УНН.

В заявлении отмечается, что Юлия Скрипаль выписалась из больницы в британском Солсбери 9 апреля. Там остается ее отец Сергей Скрипаль, который, по словам дочери, серьезно болен. Отмечается, что она сама до сих пор страдает от последствий отравления.

Юлия Скрипаль сообщает, что общается с друзьями и семьей и получает информацию о ходе расследования отравления. Она знает, что сотрудники посольства России в Великобритании предложили ей свою помощь, но пока не хочет прибегать к их услугам. “Если я передумаю, я знаю, как с ними связаться”, — сказано в заявлении.

Кроме того, Юлия Скрипаль пока не готова общаться с журналистами и своей двоюродной сестрой Викторией Скрипаль.

Как сообщал УНН, Украина готова предоставить Британии помощь в расследовании.

Источник: УНН
Теги: отравление, РФ, полиция, Великобритания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.