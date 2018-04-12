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ЦИК Азербайджана: Ильхам Алиев набрал 86,09% голосов

ЦИК Азербайджана: Ильхам Алиев набрал 86,09% голосов

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Центральный избирательный комитет (ЦИК) Азербайджана объявил первичные результаты президентских выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на азербайджанское агентство ABC.AZ.

Как заявил председатель ЦИК Мезахир Панахов, большинство голосов набрал кандидат от правящей партии “Йени Азербайджан” (Новый Азербайджан) Ильхам Алиев.

“Ильхам Алиев набрал 86,09% голосов”, — сказал М.Пенахов.

Как сообщал УНН, оценка демократии в Украине снизилась впервые со времен Майдана.

Источник: УНН
Теги: выборы, Азербайджан
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