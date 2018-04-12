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The Telegraph: Тереза ​​Мэй приказала направить подводные лодки на расстояние ракетного удара по Сирии

The Telegraph: Тереза ​​Мэй приказала направить подводные лодки на расстояние ракетного удара по Сирии

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй распорядилась направить британские подводные лодки на расстояние ракетного удара по Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию издания The Telegraph.

Это ответ Лондона на применение химического оружия режимом Асада.

Отмечается, что Мэй также вне очереди созвала чрезвычайное заседание министров днем ​​11 апреля для обсуждения дальнейших действий Лондона в этом вопросе.

Ранее ВВС со ссылкой на информированные источники сообщало, что Тереза ​​Мэй готова поддержать военные действия против правительства в Сирии без предварительного одобрения британского парламента.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора пригласил премьер-министра Великобритании Терезе Мэй посетить Украину с официальным визитом.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Сирия, Тереза Мэй
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