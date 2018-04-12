За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал
КИЕВ. 12 апреля. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“В частности, на Донецком направлении из запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, а также из гранатометов различных систем агрессор вел огонь по нашим укреплениям в районе Песков и Шахты „Бутовка“. 82 мм минометы противник применил вблизи Новотроицкого, а вооружение танка — неподалеку Камянки. Также из гранатометов обстреляны защитники Авдеевки, Талаковки, Марьинки, Водяного и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов — защитники Каменки, Гнутово, Опытного, Водяного, Песков, Новотроицкого и Павлополя, а из вооружения БМП — Гнутово, Песок, Невельского и Пищевика. Кроме этого, стрелковое оружие противник применил по нашим позициям в районе Авдеевки, Лебединского, Каменки, Шахты „Бутовка“, Талаковки, Водяного и Гнутово, а вблизи Марьинки — велся снайперский огонь”, — указано в сообщении.
Также в пресс-центре отметили, что: “На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов агрессор вел огонь по украинским опорным пунктах под Троицким, а с стрелкового оружия — обстрелял защитников Станицы Луганской”.
“В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал”, — сообщили в штабе.