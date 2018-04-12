Число жертв ДТП с канадской хоккейной командой возросло до 16 человек

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В канадской больнице умерла тренер молодежной хоккейной команды Humboldt Broncos Дейна Бронс, таким образом число погибших в результате столкновения автобуса, в котором находилась команда, с грузовиком достигла 16 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Globe and Mail.

24-летняя Бронс умерла днем ​​в среду, 11 апреля. Она была тренером Humboldt Broncos течение двух лет, пишет газета. После ДТП была доставлена ​​в больницу в критическом состоянии. По словам родных девушки, она перенесла две операции.

Как сообщал УНН, жители Канады собрали уже более 419 тыс. канадских долларов (328 тыс. Долларов США) на помощь семьям игроков юниорской хоккейной команды “Гумбольт Бронкос”, автобус которой в пятницу попал в страшную аварию.