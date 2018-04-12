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На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 12 апреля 2018 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

Национальный банк Украины по состоянию на 12 апреля установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1116.064826;

Серебро — 13.745021;

Платина — 774.356181;

Палладий — 791.860461.

По сравнению с 11 апреля, стоимость всех банковских металлов — выросла.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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