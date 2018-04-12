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Официальный курс гривны установлен на уровне 25,92 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 25,92 грн/доллар

КИЕВ. 12 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,92 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 12 апреля установлены на таком уровне:

25,925912 грн за доллар;

32,106649 грн за евро;

0,404700 грн за российский рубль;

36,752117 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 11 апреля, курс всех валют уменьшился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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