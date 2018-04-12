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Представитель "Динамо" признан лучшим футболистом марта в УПЛ

Представитель "Динамо" признан лучшим футболистом марта в УПЛ

КИЕВ. 12 апреля. УНН. По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победителем марта месяца стал полузащитник “Динамо” Виктор Цыганков, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

В голосовании принимали участие победители номинации “Лучший игрок тура” (в марте: 22 тур — Виктор Цыганков (“Динамо”), 23 тур — Феррейра (“Шахтер”), 24 тур — Виктор Цыганков (“Динамо”), 25 тур — Николай Шапаренко (“Динамо”), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение мартовских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Хорхе Карраскаль (“Карпаты”), Марлос (“Шахтер”), Андрей Лунин (“Заря”), Орест Кузык (“Сталь”), Станислав Кулиш (“Верес”).

Цыганков торжествовал в номинации, получив 46 голосов от болельщиков. 15 процентов отстал Карраскаль. Тройку лучших замкнул Шапаренко — 10.

Как сообщал УНН, Цыганков повторил бомбардирский достижения чемпионатов Украины.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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