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Канада объявила заявку на матч Кубка Федерации против Украины

Канада объявила заявку на матч Кубка Федерации против Украины

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Женская теннисная сборная Канады официально сообщила о составе команды на матч плей-офф Второй мировой группы Кубка Федерации против Украины, сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт соревнований.

Соперницы украинок имеют сильный состав: Бушар (111 ракетка мира), Франсуаза Абанда (127), Бьянка Андрееску (221) и Габриэла Дабровски (10 — в парном рейтинге).

Примечательно, что Бушар в 2014 году занимала пятое место в мировой классификации, но сейчас выбыла за пределы первой сотни.

Отметим, что Дабровска является лучшей канадской теннисисткой-парницею и 10-й в мире.

Заметим, что команда, которая проигрывает в этой встрече (21-22 апреля в Монреале), потеряет прописку в Мировой группе.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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