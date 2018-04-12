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Справка ГСЧС в сутки: 2 366 вызовов, спасены жизни 6 человек

Справка ГСЧС в сутки: 2 366 вызовов, спасены жизни 6 человек

КИЕВ. 12 апреля. УНН. За последние сутки подразделения ГСЧС осуществили 2366 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную справку ГСЧС Украины в сутки.

“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 2 тыс. 366 выездов. В результате принятых мер спасено 6 человек, 122 здания и 5 ед. автотракторной техники”, — указано в сообщении спасателей.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки спасатели совершили 2 305 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций.

Источник: УНН
Теги: ЧП, спасатели
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