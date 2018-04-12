Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 апреля 2018 10:46
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
4572
Версия для печати

Brent торгуется выше 72 долл. за баррель

Brent торгуется выше 72 долл. за баррель

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в четверг утром выросли в цене до 72,12 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,08%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 67,01 доллара за баррель, прибавив 0,28%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.

Источник: УНН
Теги: нефть
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.