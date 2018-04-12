Новости: Экономика
Четверг, 12 апреля 2018, 08:20 • Юлия Шрамко • 4572
Brent торгуется выше 72 долл. за баррель
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в четверг утром выросли в цене до 72,12 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,08%.
При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 67,01 доллара за баррель, прибавив 0,28%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.
Источник: УНН