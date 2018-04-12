Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 7,44 млрд куб. м

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 10 апреля увеличился до 7,440 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 3,65 млн куб. м газа.

Также в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 1,05 млн куб. м газа.

При этом в данных за 10 апреля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 2,42 млн куб. м, из Венгрии - 4,30 млн куб. м газа, из Польши голубое топливо не поступало.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 24%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, в правительстве прогнозируют уменьшение потребления газа на 5 млрд кубов до 2022 года.