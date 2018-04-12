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Финляндия выдала заключительное разрешение на строительство "Северного потока-2"

Финляндия выдала заключительное разрешение на строительство "Северного потока-2"

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Финляндия выдала заключительное разрешение на строительство и эксплуатицию газопровода "Северный поток-2" в своей экономической зоне. Об этом сообщила компания Nord Stream 2 AG на своем сайте, передает УНН.

“Сегодня (11 апреля — ред.) компания Nord Stream 2 AG получила второе разрешение, необходимое для строительства и эксплуатации газопровода „Северный поток‑2“ в финской исключительной экономической зоне и завершила процесс получения разрешений в Финляндии”, — сказано в сообщении.

Как рассказали в компании, разрешение было выдано Региональным административным агентством Южной Финляндии в соответствии с законом о воде.

Напомним, 5 апреля Финляндия выдала первое разрешение на строительство “Северного потока-2”.

Как сообщал УНН, ранее компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений от Германии.

Источник: УНН
Теги: Финляндия
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