Дело Скрипаля: ОЗХО завершила расследование по отравляющему веществу

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Организация по запрещению химического оружия передала правительству Великобритании свой отчет после завершения расследования относительно отравления в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери с помощью нервно-паралитического вещества. Об этом со ссылкой на британское министерство иностранных дел сообщает Daily Mail, передает УНН.

Представитель дипведомства сообщил, что они попросили ОЗХО опубликовать свои выводы в 14:00 по киевскому времени в четверг, 12 апреля.

"В соответствии с установившейся практикой они передали копию отчета нам, как запрашивающему государству", - сказал пресс-секретарь.

"Мы попросили их направить эту версию всем государствам-участникам Конвенции по химическому оружию, включая Россию, и опубликовать выводы в 12:00 (14:00 по Киеву - ред.), чтобы все их увидели", - добавил он.

На прошлой неделе запрос РФ относительно нового совместного расследования инцидента в Солсбери был отклонен 15 голосами против шести на заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

Как сообщал УНН, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. 26 марта к Великобритании присоединились еще более двух десятков стран - страны ЕС, Украина, США, Канада и Австралия, также выслав российских дипломатов. Москва отреагировала, также выслав дипломатов.