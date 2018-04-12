Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 апреля 2018 10:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
4932
Версия для печати

Дело Скрипаля: ОЗХО завершила расследование по отравляющему веществу

Дело Скрипаля: ОЗХО завершила расследование по отравляющему веществу

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Организация по запрещению химического оружия передала правительству Великобритании свой отчет после завершения расследования относительно отравления в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери с помощью нервно-паралитического вещества. Об этом со ссылкой на британское министерство иностранных дел сообщает Daily Mail, передает УНН.

Представитель дипведомства сообщил, что они попросили ОЗХО опубликовать свои выводы в 14:00 по киевскому времени в четверг, 12 апреля.

"В соответствии с установившейся практикой они передали копию отчета нам, как запрашивающему государству", - сказал пресс-секретарь.

"Мы попросили их направить эту версию всем государствам-участникам Конвенции по химическому оружию, включая Россию, и опубликовать выводы в 12:00 (14:00 по Киеву - ред.), чтобы все их увидели", - добавил он.

На прошлой неделе запрос РФ относительно нового совместного расследования инцидента в Солсбери был отклонен 15 голосами против шести на заседании исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

Как сообщал УНН, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. 26 марта к Великобритании присоединились еще более двух десятков стран - страны ЕС, Украина, США, Канада и Австралия, также выслав российских дипломатов. Москва отреагировала, также выслав дипломатов.

Источник: УНН
Теги: Россия, отравление, Великобритания, химикаты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.