Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 апреля 2018 10:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
37272
Версия для печати

ГПУ и СБУ пришли с обысками в главный офис "Укрзализныци"

ГПУ и СБУ пришли с обысками в главный офис "Укрзализныци"

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины проводят обыски в главном офисе ПАО "Укрзализныця". Об этом УНН сообщили в пресс-службе УЗ.

"Сейчас в помещении офиса ПАО "Укрзализныця", по адресу улица Тверская, 5, сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины при содействии Департамента безопасности общества проводятся следственные действия по ранее открытым уголовным производствам", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" заверили, что создали все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов, и подчеркнули свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании.

Как сообщал УНН, одного из заместителей директора филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Укрзализныця" уличили в получении 85 тыс. грн взятки.

Источник: УНН
Теги: СБУ, ГПУ, обыск, Укрзализныця
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.