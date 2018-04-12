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ЕС может увеличить срок экономических санкций против России - СМИ

ЕС может увеличить срок экономических санкций против России - СМИ

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Европейский союз может увеличить срок экономических санкций против России до одного года вместо шести месяцев. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Мы можем увидеть заявление от нескольких стран-членов ЕС о дипломатическом бойкоте чемпионата мира-2018 по футболу в России. Кроме того, накануне заседания Евросовета в июне все чаще слышны разговоры об увеличении срока экономических санкций против России до одного года вместо шести месяцев", - сообщил Р.Йозвяк.

Напомним, в марте Европейский Союз продлил санкции за действия против территориальной целостности Украины до 15 сентября 2018 года.

Как сообщал УНН, 11 апреля Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили ужесточение санкций против РФ.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
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