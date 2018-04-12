Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по территории сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба сил обороны страны, передает УНН.

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"В ответ на использование взрывного устройства, которым вчера подорвали транспортное средство инженерного подразделения сил обороны Израиля, истребители сил обороны Израиля нанесли удары по военным целям в секторе Газа", - говорится в заявлении.

Ранее армия Израиля сообщала, что палестинцы установили взрывные устройства на территории еврейского государства.