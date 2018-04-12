Порошенко собирается обсудить поведение Кремля с Меркель и Макроном

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко собирается обсудить поведение Кремля с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время майской встречи в немецком Ахене. Об этом он заявил во время Киевского форума по безопасности, передает корреспондент УНН.

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"Если раньше некоторые хотели воспринимать поведение Кремля, как шалости избалованного подростка, то сейчас наконец пришло время относиться к нему, этому поведению, как к серьезным преступлениям, которые требуют решительной, широкой и хорошо скоординированной реакции. Мы можем констатировать, что мир оказался на краю очень опасной пропасти и наша с вами судьба зависит от того, насколько адекватными будут наши действия", - подчеркнул П.Порошенко.

По его словам, именно этому было посвящено немало внимания во время его встречи с канцлером Германии.

"Эта тема безусловно вскоре будет на повестке дня моей встречи в немецком Ахене", - резюмировал П.Порошенко.

Напомним, П.Порошенко, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что РФ продолжает глумиться над международным правом.

Как сообщал УНН, лидеры Украины, Германии, Франции проведут переговоры в Аахене в мае - без РФ.