За год на Донбассе зафиксировано около 4 тысяч обстрелов

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В течение последнего года на Донбассе произошло около 4 тысяч нападений и обстрелов, а только невоенные потери составляют 200 человек. Об этом в ходе 11-го Киевского форума по безопасности заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"За последний год в мире зафиксировано более 22 тысяч терактов и нападений: 8440 - в Сирии, 4000 - на Донбассе. В результате, в мире погибло более 18 000 человек: 4000 - в Сирии, а в Донбассе только невоенные потери составляют 200 человек", - сообщил Гройсман.

Как уточнил он, мир не стал более безопасным, а угрозы являются ближе, чем год назад. При этом, цивилизованный мир неадекватно реагирует на те угрозы, которые есть.

"Мі наблюдаем дерзкое вторжение, аннексию территории, оккупированный Донбасс. Есть миллионы людей, пострадавших от агрессии Российской Федерации. Они оккупированы, в плену, где отсутствуют элементарные права и возможности, отобранные военными действиями", - добавил премьер. Гройсман отметил, что угроз в мире становится все больше и их надо остановить.

Как сообщал УНН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло сказал, что восток Украины может стать такой же целью России, которой сейчас является Сирия.