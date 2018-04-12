США предложили альтернативу "Северному потоку-2"

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Соединенные Штаты Америки смогут экспортировать энергетические ресурсы по сниженным ценам. Это может стать альтернативой для стран, зависимых от российского газа, сказала постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время Киевского форума по безопасности, передает корреспондент УНН.

"Хочу подчеркнуть, что мы все очень обеспокоены "Северным потоком-2"... Мы не должны быть зависимы от России через энергетические потребности. Мы надеемся, многие из нас надеются, что США сможет предложить диверсифицированные энергетические ресурсы", - отметила она.

По словам представительницы США, Америка была не в состоянии обеспечить доступный экспорт нефти и газа около полутора лет, потому что Штаты должны были убедиться, что имеют достаточно ресурсов для собственного потребления.

"Сейчас наши технологии позволят Америке стать одним из крупнейший производителей нефти и природного газа. Да, мы не станем крупнейшим экспортером, потому что мы много потребляем. Но у нас будет кампания по экспорту, и это означает, что цены, по которым мы поставляем природный газ, будут снижаться. Сейчас мы строим инфраструктуру, чтобы сделать это. Мы будем в состоянии экспортировать нефть и природный газ по сниженным ценам, которые смогут стать диверсифицированными ресурсами, в частности для Украины, и, мы надеемся, Германии, потому что мы не хотим, чтобы российский "Северный поток-2" начал сдерживать европейский ответ на российскую агрессию. "Северный поток-2", который станет причиной зависимости от российских ресурсов, повредит способности противостоять России для зависимых стран", - подчеркнула она.

Добавим, "Северный поток-2" - газопровод, который должен соединить Россию и Германию в обход Украины.

Напомним, несмотря на беспокойство со стороны Украины и других европейских стран, Германия дала разрешение на строительство "Северного потока-2". Финляндия также выдала два разрешения на строительство "Северного потока-2". В российском "Газпроме" заявили, что процесс получения разрешений в Швеции, России и Дании "идет по графику".