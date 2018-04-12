Украина прекратит участие в СНГ - Порошенко

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина намерена прекратить все отношения с Содружеством Независимых Государств. Об этом во время Киевского форума по безопасности заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Учитывая то, что Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ и отказ этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложение относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ", - заявил Порошенко.

Также он добавил, что планируется закрытие представительств Украины при этих органах.

Напомним, глава МИД РФ Лавров раскритиковал Украину из-за нежелания сотрудничать в рамках СНГ.