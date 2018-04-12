Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 апреля 2018 16:32
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Приближение выборов спровоцировало "свертывание" демократии в Украине - политолог
Приближение выборов спровоцировало "свертывание" демократии в Украине - политолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
12720
Версия для печати

Украина прекратит участие в СНГ - Порошенко

Украина прекратит участие в СНГ - Порошенко

Петр Порошенко

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина намерена прекратить все отношения с Содружеством Независимых Государств. Об этом во время Киевского форума по безопасности заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Учитывая то, что Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ и отказ этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложение относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ", - заявил Порошенко.

Также он добавил, что планируется закрытие представительств Украины при этих органах.

Напомним, глава МИД РФ Лавров раскритиковал Украину из-за нежелания сотрудничать в рамках СНГ.

Источник: УНН
Теги: СНГ, Украина, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.