Порошенко предложит ВР прекратить действие ряда положений договора о дружбе с РФ

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время внесет в Верховную Раду предложение о прекращении в одностороннем порядке действия отдельных положений "большого соглашения" о дружбе и сотрудничестве с Россией. Об этом Глава государства заявил во время Киевского форума по безопасности, передает корреспондент УНН.

"Следующим шагом будет внесение мной в украинский парламент проекта закона о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, в которой действие этого договора не совместима с национальными интересами государства и реализацией нашего украинского права на самооборону", - сообщил Президент.

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"Речь идет в частности о статье о стратегическом партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, или о положении о двустороннем сотрудничестве в сфере военно-технического сотрудничества, или о положении о сотрудничестве с Россией в обеспечении национальной безопасности Украины", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о разрыве этого соглашения, потому что оно содержит положения об уважении суверенитета и государственной целостности Украины.

Напомним, Порошенко заявил, что Украина прекратит участие в СНГ.