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Приближение выборов спровоцировало "свертывание" демократии в Украине - политолог
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Порошенко хочет защитить украинские выборы от вмешательства РФ на уровне законодательства

Порошенко хочет защитить украинские выборы от вмешательства РФ на уровне законодательства

Петр Порошенко

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выступил за законодательные изменения для защиты выборов от вмешательства России. Об этом он заявил во время 11-го Киевского форума, передает корреспондент УНН.

"Цифровая эра требует от нас взять на вооружение новые и эффективные законодательные предохранители для защиты достижений свободного выбора наших обществ, в то же время обеспечив деликатный баланс между демократическими правами и свободами и требованиями кибербезопасности. Недаром даже в таких демократиях, как Франция, Германия или внедрено, или сейчас внедряют изменения в законодательство такого типа. Это должны сделать и мы. И аналогичный рецепт мир должен предложить для противодействия российскому вмешательству в выборы, в том числе в украинские выборы", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщал УНН, Кабмин предложил ВР сажать в тюрьму за фальсификации на выборах.

Источник: УНН
Теги: выборы, Петр Порошенко
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