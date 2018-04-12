Новости: Технологии
Четверг, 12 апреля 2018, 14:24 • УНН • 3612
ИА УНН запустил мобильное приложение для устройств на Android
Лидер среди информационных агентств Украины - ИА "Украинские национальные новости" - запустил мобильное приложение для устройств на базе Android. Отныне новости ИА УНН становятся еще доступнее для пользователей мобильных устройств.
В мобильном приложении можно не только читать новости, но и просматривать фото- и видеоматериалы. Также в мобильном приложении вы сможете отслеживать прямые трансляции с событий, происходящих в Украине и мире.
Скачать приложение можно в Рlay Маркете.
Вскоре появится мобильное приложение и для устройств на базе iOS.
Мы уважаем наших читателей и делаем все для того, чтобы Вы получали оперативную и объективную информацию первыми.
Источник: УНН