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Трамп: я никогда не говорил, когда именно будет удар по Сирии

Трамп: я никогда не говорил, когда именно будет удар по Сирии

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии, по его словам, это может произойти как "очень скоро" или же "совсем не скоро". Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

“Я никогда не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии. Может быть, очень скоро или же совсем не скоро! В любом случае, США, под моим руководством, проделали отличную работу по избавлению региона от ИГ. Где наше „спасибо, Америка?“”, — написал Д.Трамп.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации “Белые каски” ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский лидер отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.

Между тем в Пентагоне заявили, что готовы к военному ответу на химатаку в Сирии, если это будет необходимо и если президент Трамп примет соответствующее решение. Однако, 11 апреля CNN сообщил, что у Трампа еще нет окончательного решения относительно удара по Сирии.

В то же время СМИ сообщили, что ракетный эсминец США приблизился к военно-морской базы РФ в Сирии, а второй — на подходе.

Источник: УНН
Теги: Сирия, Дональд Трамп
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