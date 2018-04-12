Молдова хочет договориться с Украиной о выводе войск РФ из Приднестровья через ее территорию

КИЕВ. 12 апреля. УНН. РФ должна вывести свои войска с территории Приднестровья, поскольку современная ситуация способствует дальнейшей деградации и дезинтеграции Молдовы. Об этом во время 11-го Киевского форума по безопасности заявил премьер-министр Республики Молдова Павел Филип, передает корреспондент УНН.

"Мы постоянно требуем и просим вывода российских войск с территории Молдовы, а также трансформации нынешней операции в Приднестровье в международную гражданскую миссию с международным мандатом, будучи уверенными, что это создаст надлежащее основание для решения Приднестровского конфликта путем переговоров", - заявил премьер.

Он добавил, что когда во время Мюнхенской конференции по безопасности в нынешнем году он говорил о выводе войск России из Молдовы, представители РФ объяснили "в Украине сложная ситуация - мы не можем вывезти наше вооружение из Молдовы через Украину".

"Я заверил, что у нас достаточно убедительных мощностей и возможности убедить наших украинских друзей сделать коридор чтобы вывезти и вооружения, и амуницию, которая хранится в Приднестровье", - резюмировал премьер.

Как сообщал УНН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло сказал, что восток Украины может стать такой же целью России, которой сейчас является Сирия.