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ВАСУ завтра рассмотрит иск о прекращении украинского гражданства Саакашвили

ВАСУ завтра рассмотрит иск о прекращении украинского гражданства Саакашвили

Михеил Саакашвили

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Высший административный суд Украины завтра рассмотрит иск о прекращении украинского гражданства экс-главы Одесской ОГА Саакашвили. Об этом на своей странице в Facebook сообщает партия "Рух новых сил", передает УНН.

"Завтра состоится суд по иску Саакашвили против Порошенко о признании незаконным лишения его гражданства. Заседание суда состоится в 10:00 по адресу ул.Московская, 8 корп.5", - говорится в сообщении.

Напомним, Саакашвили оспаривает в суде указ Президента о прекращении его гражданства от 26 июля. Кроме того, в Кассационном суде находилась жалоба на отказ ГМС в дополнительной защите Саакашвили.

Как сообщал УНН, бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.

Саакашвили подозревается в причастности к организации митингов за средства Курченко.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.

Источник: УНН
Теги: Дело Саакашвили
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