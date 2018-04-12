Суд по делу экс-беркутовцев продолжит допрос свидетелей 19 апреля

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Святошинский районный суд Киева продолжит 19 апреля допрос свидетелей по делу пятерых бывших бойцов спецподразделения МВД "Беркут", которые обвиняются в расстреле активистов Майдана, передает корреспондент УНН.

"Суд констатирует, что сегодня должны были допросить еще одну потерпевшую, но по состоянию здоровья она не смогла появиться. Поэтому мы объявляем перерыв в судебном заседании до 11.30 19 апреля 2018 года, напомню, что у нас запланирован заранее допрос путем видеоконференции потерпевшего из Луцка ", - сказал председательствующий суда присяжных судья Сергей Дячук.

Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании суд допросил двух свидетелей и исследовал доказательства еще в двух эпизодах дела.

Как сообщал УНН, в мае 2015 Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.



Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.