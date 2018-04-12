Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 апреля 2018 16:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Приближение выборов спровоцировало "свертывание" демократии в Украине - политолог
Приближение выборов спровоцировало "свертывание" демократии в Украине - политолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4476
Версия для печати

Украина надеется на решение от ЕС и Канады о предоставлении оружия - Парубий

Украина надеется на решение от ЕС и Канады о предоставлении оружия - Парубий

Андрей Парубий

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украина надеется на то, что Европейский Союз и Канада примут решение о предоставлении летального оборонительного вооружения для Украины. Об этом во время 11-го Киевского форума в Киеве заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Мы надеемся, что такое решение, которое приняли США (о предоставлении летального оборонительного вооружения для Украины - ред.), будет принято и нашими партнерами из Европейского Союза и Канады. Это решение ожидаемое и важное - как для военной составляющей, так и символической составляющей солидарности всего мира", - подчеркнул Парубий.

Как сообщал УНН, США позволили Украине покупать оружие у американских компаний.

Источник: УНН
Теги: оружие, Андрей Парубий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.