Глава Нацполиции выступил за увеличение количества детективов

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев выступает за увеличение количества детективов. Как сообщает Департамент коммуникации НПУ, об этом он заявил сегодня во время совещания с руководителями уголовной полиции аппарата и территориальных подразделений полиции, передает УНН.

"В каждом областном главке мы предложили в это подразделение (детективное - ред.) лучших работников криминальной полиции, молодых и амбициозных", - сказал Князев.

Он добавил, что по итогам первого полугодия уже будут реальные результаты работы новосозданных подразделений, которые будут подлежать детальному анализу.

В то же время глава Нацполиции отметил первые положительные результаты работы детективов и сообщил о необходимости увеличения численности этих подразделений. По его словам, такое увеличение произойдет в основном за счет работников криминальной полиции.

"Для нас крайне важно, чтобы дела расследовались быстро, принципиально и без затяжек во времени", - подчеркнул Князев.

Он сообщил, что экспериментальный проект будет представлен в профильном комитете Верховной Рады. Это даст полицейским возможность выйти с законодательной инициативой по изменению статуса оперативных работников полиции.

Как сообщал УНН, в Национальной полиции создали Полицейскую академию.