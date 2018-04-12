Макрон: химическое оружие использовалось режимом Асада в Сирии

КИЕВ. 12 апреля. УНН. У Франции есть доказательства использования химического оружия режимом Асада в Сирии против своего населения. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает УНН со ссылкой Le Parisien.

"У нас есть доказательства того, что химическое оружие использовалось режимом Башара Асада", - сказал он в эфире французского телевидения.

Глава французского государства уточнил: "По крайней мере был использован хлор".

Макрон также сообщил, что он находится в контакте с президентом США Дональдом Трампом, который предупредил в среду о возможности ответа Запада.

"Каждый день с начала недели наши команды тесно сотрудничают", - сказал президент Франции.

Макрон также заверил, что Франция будет принимать свои решения "в свое время ... в самое подходящее и эффективное время".

"Франция будет действовать в Сирии, когда проверит всю информацию", - добавил он.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский лидер отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.

Между тем в Пентагоне заявили, что готовы к военному ответу на химатаку в Сирии, если это будет необходимо и если президент Трамп примет соответствующее решение. Однако, 11 апреля CNN сообщил, что у Трампа еще нет окончательного решения относительно удара по Сирии.

В то же время СМИ сообщили, что ракетный эсминец США приблизился к военно-морской базы РФ в Сирии, а второй - на подходе.

Также не исключено, что к военной операции присоединится Великобритания. По данным The Telegraph, к берегам Сирии уже отправлены британские подлодки с крылатыми ракетами. Кроме того, по данным The Times, в боевых действиях могут быть задействованы самолеты с военной базы Акротири на Кипре.