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Четверг, 12 апреля 2018, 16:01 • Анастасия Ткачук • 10104
Военный самолет упал в море в Греции
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Учебный самолет Mirage 2000 греческих ВВС упал в море в 9 километрах от греческого острова Скирос. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Militaire.gr.
Издание сообщает, что самолет возвращался после операции перехвата в Эгейском море.
Сейчас ведутся поиски пилота.
Отмечается, что в данном регионе много турецких подлодок.
Как сообщает УНН, вчера в Алжире разбился военный самолет, в результате чего погибли 257 человек. Самолет упал в городе Буфарик, который находится в 30 километрах от столицы Алжира, предыдущая причина катастрофы пока не известна.
Источник: УНН