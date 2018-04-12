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Военный самолет упал в море в Греции

Военный самолет упал в море в Греции

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Учебный самолет Mirage 2000 греческих ВВС упал в море в 9 километрах от греческого острова Скирос. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Militaire.gr.

Издание сообщает, что самолет возвращался после операции перехвата в Эгейском море.

Сейчас ведутся поиски пилота.

Отмечается, что в данном регионе много турецких подлодок.

Как сообщает УНН, вчера в Алжире разбился военный самолет, в результате чего погибли 257 человек. Самолет упал в городе Буфарик, который находится в 30 километрах от столицы Алжира, предыдущая причина катастрофы пока не известна.

Источник: УНН
Теги: самолет, авиакатастрофа, армия, Греция
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