Военный самолет упал в море в Греции

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Учебный самолет Mirage 2000 греческих ВВС упал в море в 9 километрах от греческого острова Скирос. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Militaire.gr.

Издание сообщает, что самолет возвращался после операции перехвата в Эгейском море.

Сейчас ведутся поиски пилота.

Отмечается, что в данном регионе много турецких подлодок.

Как сообщает УНН, вчера в Алжире разбился военный самолет, в результате чего погибли 257 человек. Самолет упал в городе Буфарик, который находится в 30 километрах от столицы Алжира, предыдущая причина катастрофы пока не известна.