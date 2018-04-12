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Четверг, 12 апреля 2018, 16:13 • Анастасия Ткачук • 8904
В Индии ветер повредил Тадж Махал
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Индии сильные ветры, которые дули со скоростью 130 км/ч вызвали разрушения четырехметровых столбов древнего комплекса Тадж Махал, который внесен в наследие ЮНЕСКО и признан рукотворным чудом света. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Непогода повредила два минарета, расположенные у разных въездных ворот Тадж Махала.
Отмечается, что один из разрушенных столбов располагался у так называемых королевских ворот - место, на которое туристы в первую очередь обращают внимание.
Как сообщал УНН, известный мавзолей Тадж-Махал , а также ряд других исторических памятников Индии подсветили голубым светом накануне Всемирного дня борьбы с диабетом.
Источник: УНН