Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 апреля 2018 21:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Польша положительно относится к идее возобновления сотрудничества институтов нацпамяти - посол
Польша положительно относится к идее возобновления сотрудничества институтов нацпамяти - посол
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
15612
Версия для печати

Мужчина из ревности убил коллегу своей жены

Мужчина из ревности убил коллегу своей жены

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В городе Боровары Киевской области мужчина на почве ревности убил бывшего коллегу по работе своей жены. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"Тело погибшего обнаружили врачи, которые оперативно прибыли на вызов, где якобы местный житель напоролся на металлическую палку и истекает кровью. Зато пострадавший был уже бездыханным с многочисленными колото-резаными ранами", - говорится в сообщении.

Оперативники установили, что накануне погибший пришел в гости к своей 32-летней бывшей коллеге по работе. В это время к девушке в очередной раз приехал ее неоднократно судимый гражданский муж из Черкасской области. Из-за ревности между мужчинами возникла словесная перепалка, которая закончилась трагически - спутник девушки напал с ножом на гостя. Чтобы замести следы преступления вызвал скорую помощь, введя медиков в заблуждение. Между тем собрал вещи и вместе с женой бежал в столицу распивать спиртное. Там их и задержали полицейские.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Кропивницком мужчина, который ранее участвовал в боевых действиях в Афганистане, с вилами напал на свою жену и тещу. Как он объяснил позже, ему показалось, что он снова на войне и должен отбиватся от врагов. Обе женщины от полученных травм скончались на месте происшествия.

Источник: УНН
Теги: убийство, Киевская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.