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Новости: Экономика
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Цукерберг за день заработал больше 4 млрд долларов

Цукерберг за день заработал больше 4 млрд долларов

Основатель Facebook Марк Цукерберг

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга за день увеличились на 4,3 миллиарда долларов на фоне его выступления перед сенатом США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на индекс NASDAQ.

Стоимость акций Facebook на торгах во вторник выросла на 4,5% - до 166,32 доллара за акцию, что стало самым высоким ростом с апреля 2016 года.

Капитализация Facebook выросла на 21 млрд долларов и превысила 483 млрд долларов.

Как сообщал УНН, компания Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской аналитической фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса. Позже в Facebook сообщили об утечке данных почти 90 млн пользователей.

Источник: УНН
Теги: скандал, деньги, соцсети
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