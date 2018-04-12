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РФ подтвердила ЕС готовность частично использовать ГТС Украины после 2019 года

РФ подтвердила ЕС готовность частично использовать ГТС Украины после 2019 года

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Россия подтвердила Евросоюзу готовность частичного использования газотранспортной системы Украины после 2019 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Мы вчера провели разговор с заместителем председателя Еврокомиссии. Мы обсудили поставки газа европейскими потребителями в контексте тех контрактов, которые действуют до конца 2019 года”, — сказал А.Новак.

По его словам, российская сторона подтвердила, что они не исключают частичного использования ГТС Украины после 2019 года.

“Было подтверждено, мы подтвердили, что будем гарантированно обеспечивать поставки в рамках действующих контрактов европейским потребителям. И подтвердили, что мы не исключаем частично использовать газотранспортной инфраструктуры Украины за рамками 2019 года”, — сказал Новак.

А.Новак сообщил, что планирует провести встречу с замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем в конце апреля — первой половине мая.

Напомним, коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что угрозой для украинской ГТС является неопределенность относительно объемов транзита российского газа после завершения контракта в 2019 году.

Как сообщал УНН, канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко заявила, что остается важным транзит газа через территорию Украины после строительства "Северного потока-2".

Источник: УНН
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