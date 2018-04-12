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НАПК внесло предписание Авакову

НАПК внесло предписание Авакову

Арсен Аваков

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и главе правления Государственного ипотечного учреждения Андрею Камузу о нарушении должностными лицами требований о передаче в управление корпоративных прав. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении предписаний министру внутренних дел Украины Арсену Авакову в отношении начальника Медицинского реабилитационного центра МВД Украины "Жемчужина Прикарпатья" Петра Иванишина и главе правления Государственного ипотечного учреждения Андрею Камузу относительно его заместителя Виталия Кучевского", - говорится в сообщении.

В частности, НАПК установило, что Иванишин и Кучевский не передали в установленном порядке принадлежащие им корпоративные права в управление другим лицам в течение 30 дней после назначения на должность. Согласно предписаниям, Национальное агентство требует провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

Напомним, НАПК проверит электронные декларации ряда топ-чиновников страны, среди которых Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков, НАПК
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