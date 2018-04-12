Организаторы Евровидения-2018 презентовали официальный саундтрек

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Организаторы Евровидения-2018 презентовали официальный саундрек, который будет звучать в главных заставках и во время голосования зрителей, передает УНН со ссылкой на сайт конкурса.

Из семи композиций португальских композиторов общественный вещатель Португалии RTP избрал в качестве официального саундтрека композицию Луиса Фигейредо.

Как отмечается, Луис Фигейредо - аранжировщик песни победителя Евровидения-2017 Сальвадора Собрала Amar pelos dois.

Напомним, букмекеры спрогнозировали, какое место займет украинец в полуфинале Евровидения-2018.

Как сообщал УНН, 63-й музыкальный конкурс "Евровидение" в 2018 году пройдет в Лиссабоне. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй - 10 мая, финал - 12 мая.