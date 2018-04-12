SpaceX назвала стоимость билета на Big Falcon Rocket

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Стоимость билета на земные перевозки с помощью Big Falcon Rocket будет примерно такой же как и цена на трансатлантические перелеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Recode.

BFR заработает в ближайшие десять лет и сможет перевезти около ста человек в пределах Земли или к Марсу. Менее чем за час транспортная система доставит человека практически в любую точку земного шара.

Как сообщал УНН, SpaceX запустила с базы военно-воздушных сил Соединенных Штатов на мысе Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon.