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SpaceX назвала стоимость билета на Big Falcon Rocket

SpaceX назвала стоимость билета на Big Falcon Rocket

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Стоимость билета на земные перевозки с помощью Big Falcon Rocket будет примерно такой же как и цена на трансатлантические перелеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Recode.

BFR заработает в ближайшие десять лет и сможет перевезти около ста человек в пределах Земли или к Марсу. Менее чем за час транспортная система доставит человека практически в любую точку земного шара.

Как сообщал УНН, SpaceX запустила с базы военно-воздушных сил Соединенных Штатов на мысе Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon.

Источник: УНН
Теги: космос, ракета, цена
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