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Порядок на матче "Шахтер" - "Динамо" в Харькове будут охранять более 2 тыс. полицейских

Порядок на матче "Шахтер" - "Динамо" в Харькове будут охранять более 2 тыс. полицейских

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Правопорядок на футбольном матче 14 апреля в Харькове между командами "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев) будут обеспечивать 2,3 тыс. правоохранителей. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

"14 апреля в 17.00 в Харькове состоится матч между командами "Шахтер"(Донецк) - "Динамо" (Киев). Спортивное мероприятие посетят почти 30 000 болельщиков", - говорится в сообщении.

Охрану общественного порядка будут обеспечивать около 2300 правоохранителей, среди которых 1300 - работники Нацполиции и 1000 - приданные силы из числа курсантов Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета воздушных сил, а также военнослужащих Нацгвардии, работники батальонов особого назначения и тактических подразделений патрульной полиции.

"В километровой зоне безопасности вокруг стадиона полицейскими осуществляться усиленное патрулирование, отвод автотранспорта. После 15.00 часов в день проведения матча возле стадиона будет полностью перекрыто движение автотранспорта, поэтому советую автолюбителям принять к сведению данную информацию. Также полицейскими осуществляться внешнее наблюдение за болельщиками, прибывающих на автобусные и железнодорожные вокзалы ", - рассказал начальник сектора превентивной коммуникации Управление превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Станислав Коваль.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Как сообщал УНН, Национальная гвардия Украины не охраняет объекты газотранспортной системы Украины.

Источник: УНН
Теги: охрана, полиция, Футбол
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