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Британия созывает Совбез ООН после отчета ОЗХО об отравлении Скрипаля

Британия созывает Совбез ООН после отчета ОЗХО об отравлении Скрипаля

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Великобритания созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с докладом Организации по запрещению химического оружия об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает постоянное представительство Великобритании при ООН в Twitter, передает УНН.

"Великобритания созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с докладом Организации по запрещению химического оружия по инциденту в Солсбери. Мы ожидаем, что заседание состоится на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом.

Напомним, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

The UK has called for #UNSC meeting on the OPCW report on the Salisbury incident. We expect this to be held next week. https://t.co/81znOFW9Bl

- UK at the UN (@UKUN_NewYork) 12 апреля 2018 г.
Источник: УНН
Теги: ООН, Великобритания, Совбез
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